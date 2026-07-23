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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартаку» отказали в переигровке Суперкубка. Победа «Зенита» остается в силе

Матч за Olimpbet Суперкубок России переигран не будет. КДК РФС отклонил протест « Спартака » с требованием переиграть матч.

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