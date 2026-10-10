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ФедералПресс

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Десятки тысяч британцев потребовали прекратить поставки оружия Израилю

Десятки тысяч британцев потребовали прекратить поставки оружия Израилю

ЛОНДОН, 10 октября, ФедералПресс. В центре Лондона состоялся масштабный марш, участники которого призвали британское правительство немедленно остановить продажу вооружений израильской стороне.

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