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Астролог назвала даты рождения людей, с кем может случиться трагедия на водоёме этим летом

Астролог назвала даты рождения людей, с кем может случиться трагедия на водоёме этим летом

Лето — это время, когда многие выбираются на отдых к водоёмам. И в моменты отдыха не стоит забывать о вопросах безопасности, тем более, что для некоторых людей этим летом купания в прудах, озёрах и реках может обернуться большой неприятностью.

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