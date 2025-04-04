Дератизационная обработка пройдет в парке «Ходынское поле»

В понедельник, 7 апреля в парке «Ходынское поле» будет проводиться плановая дератизация. Как сообщила администрация парка, это мероприятие направлено на уничтожение грызунов, чтобы обеспечить безопасность и комфортное пребывание всех посетителей парка.
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