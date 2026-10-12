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Благими намерениями. Реформы Кучмы и становление украинского олигархата

Благими намерениями. Реформы Кучмы и становление украинского олигархата

11 октября 1994 года президент Украины Леонид Кучма зачитал в Верховной Раде доклад "Путём радикальных экономических реформ".

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