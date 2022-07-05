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Госдума возьмет на контроль иностранное вмешательство в выборы

В Госдуме начнет работать комиссия по противодействию иностранному вмешательству в выборы. Об этом 5 июля сообщил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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