19 человек погибли во время давки на религиозном празднике на востоке Индии. По предварительным данным, ЧП в Калькутте произошло из-за внезапного дождя - люди столпились на узкой улице, а затем массово ринулись во временный павильон.
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