Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

Отношения двух стран находятся на высоком уровне Президент России Владимир Путин направил главе Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму в честь 76-й годовщины образования КНДР, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.
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