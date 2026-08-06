Разыскивается бывший депутат Госдумы из Воронежа

Экс-парламентарий Юрий Исаев, бывший депутат Государственной думы РФ по списку «Единой России» от Воронежской области, стал фигурантом уголовного дела о хищении 4,3 миллиарда рублей у Агентства по страхованию вкладов.
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