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Воронежские новости

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Разыскивается бывший депутат Госдумы из Воронежа

Разыскивается бывший депутат Госдумы из Воронежа

Экс-парламентарий Юрий Исаев, бывший депутат Государственной думы РФ по списку «Единой России» от Воронежской области, стал фигурантом уголовного дела о хищении 4,3 миллиарда рублей у Агентства по страхованию вкладов.

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