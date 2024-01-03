Небензя прокомментировал ситуацию в Красном море

Россия серьезно обеспокоена ситуацией в Красном море и убеждена, что происходящее там является прямой проекцией насилия в секторе Газа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
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