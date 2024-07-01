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В России усложнилось получение автокредитов

В России усложнилось получение автокредитов

С 1 июля в России будут введены повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Если потенциальный заемщик имеет значительные долги, банку потребуется больше капитала для одобрения его кредита.

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