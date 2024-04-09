В Приморье за первый квартал текущего года выловили 138 тонн пресноводной рыбы

В первые три месяца текущего года рыбопромысловые компании Приморского края добились значительного роста в добыче пресноводных видов рыб, выловив 138,2 тонны, что на 207% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, согласно данным Росрыболовства.
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