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Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-Судане

Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-Судане

Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-СуданеНа фоне позитивных новостей о вероятном сохранении российских военных баз в Латакии и Тартусе, приходят и позитивные новости из Судана, где снова оживилась тема военно-морской базы ВМС РФ в Порт-Судане.

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