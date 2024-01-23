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DM: Байден перепутал двух министров «через мгновение» после заявления Жан-Пьер

DM: Байден перепутал двух министров «через мгновение» после заявления Жан-Пьер

По данным The Daily Mail, глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден перепутал двух министров «спустя мгновения» после заверений пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о хорошем ментальном состоянии президента.

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