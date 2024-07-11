Путин прокомментировал возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Норма, предусматривающая возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, назрела давно, это является справедливым решением, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии