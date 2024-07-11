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Путин прокомментировал возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин прокомментировал возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Норма, предусматривающая возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, назрела давно, это является справедливым решением, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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