Страна и люди
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Страна и люди

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Guardian: Салливан пообещал Киеву новое вооружение к середине января

Guardian: Салливан пообещал Киеву новое вооружение к середине января

Советник американского президента по национальный безопасности Джейк Салливан во время встречи с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком пообещал предоставить Украине сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронированной техники к середине января следующего года.

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