С начала года более 300 ноябрьских семей улучшили жилищные условия при поддержке округа

С начала года тысяча ямальских семей воспользовались региональной программой «Молодая семья». В первую очередь поддержку от округа на улучшение жилищных условий могут получить семьи участников СВО, а также те, кто проживает в аварийном жилье или имеет обязательства по ипотеке.
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