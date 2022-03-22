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Британские наемники на Украине могли стать жертвами собственных гаджетов

Британские наемники на Украине могли стать жертвами собственных гаджетов

Продолжают появляться новые подробности нашумевшей ракетной атаки на Яворовский полигон. В результате удара ракетами «Калибр» по разным данным погибло от 35 до 180 человек, в том числе иностранных наемников, приехавших воевать на стороне ВСУ.

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