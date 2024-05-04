Готов окончательный отчет по катастрофе SSJ-100 в Москве в 2019 году

ТАСС/Следственный комитет РФ Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил составление окончательного отчета по катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году.
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