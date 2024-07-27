🇷🇺 Десантники «Южной» группировки войск передают пламенный привет всем боевикам ВСУ, которые заскучали🫡 #ВСРФ #Россия #СВО.
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🇷🇺 Десантники «Южной» группировки войск передают пламенный привет всем боевикам ВСУ, которые заскучали🫡 #ВСРФ #Россия #СВО.
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