Песков не стал комментировать ужесточение приговора Кагарлицкому

Кремль не может комментировать судебные решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ужесточении приговора социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии