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Царьград

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Кузбасс занял 34-е место в рейтинге регионов по поиску работы

Кузбасс занял 34-е место в рейтинге регионов по поиску работы

Кемеровская область расположилась на 34-й строчке рейтинга российских регионов по перспективам трудоустройства в первом полугодии 2026 года.

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