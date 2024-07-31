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Олимпиада-2024. Джокович сыграет третьим запуском, Шнайдер в паре с Андреевой – вторым

Олимпиада-2024. Джокович сыграет третьим запуском, Шнайдер в паре с Андреевой – вторым

Опубликовано расписание Олимпиады в Париже на 1 августа, шестой игровой день. Матчи на главных кортах начнутся в 13:00 по московскому времени.

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