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Русский уже стал лучшим в мире — в этом уверены фанаты «ПСЖ»: «Дайте Сафонову «Золотой мяч!»

Русский уже стал лучшим в мире — в этом уверены фанаты «ПСЖ»: «Дайте Сафонову «Золотой мяч!»

Матвей тащит!Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов наконец-то вернулся в ворота. Российский вратарь вышел на матч с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции.

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