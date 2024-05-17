В этом году у Сочи больше пляжей отмеченных знаком качества “Синий флаг” В 2023 было 35 пляжей, на летний сезон этого года их 41.
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В этом году у Сочи больше пляжей отмеченных знаком качества “Синий флаг” В 2023 было 35 пляжей, на летний сезон этого года их 41.