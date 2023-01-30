Жанибек Алимханулы: «Где вы, чемпионы? Меня не интересуют малоизвестные боксеры»

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) выступил с критикой чемпионов и именитых боксеров за то, что они не желают выходить против него на ринг.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Свежие комментарии