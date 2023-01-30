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Жанибек Алимханулы: «Где вы, чемпионы? Меня не интересуют малоизвестные боксеры»

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) выступил с критикой чемпионов и именитых боксеров за то, что они не желают выходить против него на ринг.

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