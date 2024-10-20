Из ранобэ «Клинок и ублюдок» во вселенной Wizardry от автора «Убийцы Гоблинов» с...

Из ранобэ «Клинок и ублюдок» во вселенной Wizardry от автора «Убийцы Гоблинов» сделают анимеДва года назад писатель Кагю Кумо («Убийца Гоблинов») и художник so-bin («Повелитель») объединились ради ранобэ «Клинок и ублюдок» (Blade & Bastard) во вселенной игр Wizardry.