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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Из ранобэ «Клинок и ублюдок» во вселенной Wizardry от автора «Убийцы Гоблинов» с...

Из ранобэ «Клинок и ублюдок» во вселенной Wizardry от автора «Убийцы Гоблинов» с...

Из ранобэ «Клинок и ублюдок» во вселенной Wizardry от автора «Убийцы Гоблинов» сделают анимеДва года назад писатель Кагю Кумо («Убийца Гоблинов») и художник so-bin («Повелитель») объединились ради ранобэ «Клинок и ублюдок» (Blade & Bastard) во вселенной игр Wizardry.

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