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Профсоюз приостановил забастовку в госуниверситете Кадуна в Нигерии

Профсоюз приостановил забастовку в госуниверситете Кадуна в Нигерии

Забастовку в Государственном университете Кадуны (Нигерия) приостановило местное отделение Профсоюза преподавателей университетов (ASUU) 18 сентября после согласия руководства вуза выполнить требования сотрудников, сообщает нигерийское издание Daily Trust.

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