Профсоюз приостановил забастовку в госуниверситете Кадуна в Нигерии

Забастовку в Государственном университете Кадуны (Нигерия) приостановило местное отделение Профсоюза преподавателей университетов (ASUU) 18 сентября после согласия руководства вуза выполнить требования сотрудников, сообщает нигерийское издание Daily Trust.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым