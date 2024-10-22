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Несекретные материалы

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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Вот непонятен один факт . Вы -то чего тогда ждёте , если Вас это раздражает . Стереть , чтобы не повадно было и будет...Открыв объект НАТ...
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    а нам и ответить не чем... спасибо горбачёву.Открыв объект НАТ...

Лондон перечислит российские деньги в бюджет Украины

Лондон перечислит российские деньги в бюджет Украины

Правительство Великобритании в ближайшее время намерено выделить Украине очередной финансовый транш в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов ($2,93 миллиарда), используя прибыль от замороженных в Евросоюзе российских активов.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Лондон решил назло России уши отморозить.
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