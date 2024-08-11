Фильм “Дэдпул и Росомаха” собрал 1 млрд долларов, экранизация Borderlands с треско...

Фильм “Дэдпул и Росомаха” собрал 1 млрд долларов, экранизация Borderlands с треском провалиласьФильм “Дэдпул и Росомаха” празднует очередной успех, тогда как глава Gearbox не сможет до конца года анонсировать сиквел Borderlands.
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