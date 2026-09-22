4 простых вопроса о безопасности, на которые ребенок должен знать ответ

Тренировка по безопасности за 5 минут от одной мамы фото: LSOphoto/Getty ImagesБезопасное поведение — это навык.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 35 цитат Кира Бул...
- ВР 35 цитат Кира Бул...
- М Ирина Шейк и еще ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым