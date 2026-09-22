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4 простых вопроса о безопасности, на которые ребенок должен знать ответ

4 простых вопроса о безопасности, на которые ребенок должен знать ответ

Тренировка по безопасности за 5 минут от одной мамы фото: LSOphoto/Getty ImagesБезопасное поведение — это навык.

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