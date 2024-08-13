Тульские автоинспекторы помогли оперативно добраться родственникам до пенсионерки, нуждавшейся в срочной помощи

Вечером 9 августа сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле лейтенанты полиции Иван Чугуров и Илья Трепузов во время несения службы заметили двигавшуюся сзади легковушку, настойчиво подающую сигналы дальним светом фар.
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