Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Уроженка Азербайджана оттаскала за крестик и отпинала 8-летнего мальчика за то, что он случайно наступил на ногу ее ребенку

Уроженка Азербайджана оттаскала за крестик и отпинала 8-летнего мальчика за то, что он случайно наступил на ногу ее ребенку

Avia.pro - СМИ . В Мытищах женщина, уроженка Азербайджана, избила 8-летнего мальчика за то, что он случайно наступил на ногу её сыну! Читаю подробности, и внутри всё кипит: если бы это был мой ребёнок, я бы этой Эльмире такое устроила, что она бы пожалела, что на свет родилась! Дикая сцена на детской площадке Всё случилось в Мытищах, на обычной детской площадке во дворе жилого дома.

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Комментарии
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Александр Попов
Скипидар в ТРУСЫ всему клану, чтоб скорей в Бакы убежали.
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51 мин.
Александр
Заткнись,знаток чужих заработков.
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35 мин.
Аршак Меликджанян
уголовное дело и после отсидки депортация всей семьи с вечным запретом на въезд в Россию.
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8 мин.
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