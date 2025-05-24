Уроженка Азербайджана оттаскала за крестик и отпинала 8-летнего мальчика за то, что он случайно наступил на ногу ее ребенку

Avia.pro - СМИ . В Мытищах женщина, уроженка Азербайджана, избила 8-летнего мальчика за то, что он случайно наступил на ногу её сыну! Читаю подробности, и внутри всё кипит: если бы это был мой ребёнок, я бы этой Эльмире такое устроила, что она бы пожалела, что на свет родилась! Дикая сцена на детской площадке Всё случилось в Мытищах, на обычной детской площадке во дворе жилого дома.