Театр абсурда
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Театр абсурда

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Не стерпел: москвич подошел к женщине в никабе и высказал все, что о ней думает

Не стерпел: москвич подошел к женщине в никабе и высказал все, что о ней думает

Avia.pro - СМИ Неожиданная встреча в центре города Москва всегда славилась своей многогранностью, где в одном потоке перемешиваются представители десятков культур и национальностей.

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