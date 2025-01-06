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Аврамович, Балашов, Зубков, Найт и Руженцев – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Аврамович, Балашов, Зубков, Найт и Руженцев – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

В пятерку лучших по итогам матчей 4-5 января вошли Алекса Аврамович (ЦСКА), Сергей Балашов («Енисей»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Маркос Найт (УНИКС) и Самсон Руженцев («Парма»).

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