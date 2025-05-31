Ими заинтересовались силовики.Вечный огонь в городе Пугачёве Саратовской области стал объектом надругательство со стороны групп цыган, которые использовали мемориал памяти участников Великой Отечественной войны для крайне неуместных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Срочно. Сумское направление": Русская армия начала массированное наступление. В Киеве переворот. Зеленский побежал
- Наступает время "Орешника". Нужно попасть всего в четыре цели. Замешкаемся - будет поздно
- "Это вам, гады, за удар по нашим тылам немецкой ракетой": Наш ответ на выходку Берлина. Сладков не стал церемониться
Свежие комментарии