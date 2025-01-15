Белый дом рассказал Трампу о решении Байдена ввести новые санкции против России

Кирби: Белый дом уведомил Трампа о новых санкциях против энергосектора РФ Команда избранного президента Дональда Трампа была в полной мере проинформирована о решении действующей администрации Джо Байдена ввести новые санкции против российского энергосектора.
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