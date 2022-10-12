В России не выявлены случаи заболевания штаммом "цербер" — Роспотребнадзор

Случаев заболевания подвариантом «омикрон» штамма коронавируса BQ.1.1, ранее получившего название «цербер», в России не зарегистрировали, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Случаев заболевания подвариантом «омикрон» штамма коронавируса BQ.1.1, ранее получившего название «цербер», в России не зарегистрировали, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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