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В России не выявлены случаи заболевания штаммом "цербер" — Роспотребнадзор

В России не выявлены случаи заболевания штаммом "цербер" — Роспотребнадзор

Случаев заболевания подвариантом «омикрон» штамма коронавируса BQ.1.1, ранее получившего название «цербер», в России не зарегистрировали, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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