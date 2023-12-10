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Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту

Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту

Российские подразделения продолжают наступательные действия по всему фронту. Об этом 10 декабря заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

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