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Царьград

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Певица TASSO приняла предложение руки и сердца от избранника

Певица TASSO приняла предложение руки и сердца от избранника

Певица TASSO (Анастасия Сисаури) из Иваново поделилась радостной новостью: её избранник предложил ей руку и сердце, на что она согласилась.

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