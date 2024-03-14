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В четвертьфинал Лиги чемпионов пробились только богатые клубы из топ-стран

В четвертьфинал Лиги чемпионов пробились только богатые клубы из топ-стран

Испания, Германия, Англия и Франция. Ни одной сенсации. Каковы итоги первого раунда плей-офф престижного турнира?В четвертьфинал Лиги чемпионов последними в ночь на четверг, 14 марта, преодолели стадию одной восьмой финала «Боруссия» из Дортмунда и «Атлетико Мадрид».

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