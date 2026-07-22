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«Я хотел жениться один раз и навсегда»: тайный брак, слухи о романах и долгожданное отцовство Андрея Чернышова в 51 год

«Я хотел жениться один раз и навсегда»: тайный брак, слухи о романах и долгожданное отцовство Андрея Чернышова в 51 год

Образ харизматичного героя-любовника закрепился за Андреем Чернышовым почти с первых крупных ролей на телевидении.

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