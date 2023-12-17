Забег желаний и фестиваль снежных баб пройдет в Новосибирске в Новый год

Мэрия Новосибирска опубликовала полную программу Новогодних мероприятий. В предверии встречи Нового года, праздничное настроение горожанам уже начали создавать ростовые елочные игрушки, которые можно встретить на центральных улицах города.
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