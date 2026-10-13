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Ремонт еще не закончен, а стены уже трескаются: 4 ошибки, которые я не заметил во время отделки

Ремонт еще не закончен, а стены уже трескаются: 4 ошибки, которые я не заметил во время отделки

В ремонт вложены сотни тысяч или миллионы рублей, но уже через месяц стены покрываются трещинами. Сначала они не столь видны, но с течением времени становятся все больше и все сильнее уродуют дорогой интерьер.

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