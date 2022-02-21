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Представители ДНР сообщили о минометном обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Представители ДНР сообщили о минометном обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР боеприпасами запрещенного Минскими соглашениями калибра, о чем заявили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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