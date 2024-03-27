Какие жесткие ответные меры готовит власть после трагедии в КСХ. Что ждёт террористов и мигрантов

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Тогда бы всем чиновникам, которые благодаря взяткам, запустили в эксплуатацию, пришлось бы дать высшую меру, они что, подпишут закон, который сможет привлечь их к ответственности ?! Да нет, они хитры и умны, найдут тысячу причин, чтобы замылить его принятие любыми способами. Они то и есть, причина всей это ванханалии
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49 мин.
МП
Михаил Пантюхин
В Подольске эта мразь набросился на женщину, гуляющую с собакой, полиция выслушали и ..... забыла? А 22 марта эта мразь убила более 100 человек!!! Это работа климовской полиции!!!??? Это что приказ полиции, что эту мерзопакостную плесень не трогать!!!??? Кто отдал этот приказ??? Это предатели, которые клали х... на обеспечение безопасности КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ!!! А что касаемо темы статьи, что типа нужно делать! У вас вообще мозги есть? Все, что описано нужно делать 10-20 лет назад, а они типа сегодня подумали, и ещё кто-то говорит, что наша экономика не сможет без этого импортного зверя, кто из выступающих может поручится за них!!!??? Самое хоровод, что эти выступающие не сталкиваются в общественном транспорте, полиция не обыскивает на предмет холодного оружия, которое у них у каждого второго, а про понажовщину между ними тоже не слыхали????? Вы что НАРОД РОССИИ за идиотов держите!!! Обратитесь к Батька всея БЕЛОРУССИИ ЛУКАШЕНКО А.Г. !!!! Он вас недалёкие научит, если вы не хотите слушать и слышать ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА, о том, что приоритет должен быть за НАРОДОМ РОССИИ!!! НАМ НУЖНО НЕ С миграми дела делать, а с продажный алигархической пидерсией, которая и Россию продаёт каждый день, ущемляя тем самым КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ!!!!
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33 мин.
Валентина БогдановаШирочкина
Мигранты.....вторая армия (иностранная) внутри нашей страны!   О чем думают чиновники...!!??   В срочном порядке высылать семьи и родню  мигрантов! Оставить только действительно специалистов..! Минимум..!
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5 мин.

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