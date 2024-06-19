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Власти Львова сообщили о повреждении здания НИИ после атаки дронов

Власти Львова сообщили о повреждении здания НИИ после атаки дронов

В результате атаки беспилотников во Львове и окрестностях было повреждено административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

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