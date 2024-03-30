В Steam вышла игра, в которой главной игровой механикой является «русский мат». Первые отзывы — положительныеСтудия Beshbarmak games выпустила в Steam хоррор под названием Fuck You Witch, в котором геймеры могут использовать русский мат, чтобы спастись от ведьмы.
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