Гаврилов: супруги, родители и дети не платят налог при дарении квартиры

Если квартира передается в дар между мужем и женой, родителями и детьми, а также бабушками, дедушками и внуками, одаряемый освобождается от уплаты налога, напомнил глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
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