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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» планирует отправить в отставку Рожера Гримау. Его место может занять Димитрис Итудис

Как сообщает журналист Неманя Жорич, испанский клуб планирует отправить в отставку Рожера Гримау. Ожидается, что сменщиком Гримау станет экс-тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис.

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